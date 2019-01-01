يوفنتوس يتعادل مع بارما بثلاثة أهداف لكل فريق

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

سقط يوفنتوس في فخ التعادل على أرضه وبين جماهيره بثلاثة أهداف لمثلها أمام بارما، لحساب الولة الثانية والعشرين من منافسات الدوري الإيطالي.

وبدت المباراة ساخنة منذ البداية، حيث ظهر بارمًا ندًا قويًا ليوفنتوس، ونجح في مجاراة النسق منذ بداية اللقاء بشكل أعطى المباراة طابعًا حماسيًا.

وحاول بارما مباغتة يوفنتوس، ولكن الحارس تشيزني تصدى لمحاولتين في بداية اللقاء كانتا قريبتين من هز شباك أصحاب الأرض.

وبعد نصف ساعة أولى سلبية وقليلة المحاولات على هذا المرمى وذاك، أصبح يوفنتوس اكثر خطورة على المرمى بعد تحرره نسبيًا من الالتزام الدفاعي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢ فبراير ٢٠١٩

ونتيجة منطقية لذلك، نجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في افتتاح التسجيل ليوفنتوس بطريقة رائعة، وذلك في الدقيقة السادسة والثلاثين من عمر المباراة.

بعدها بدقائق احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح يوفنتوس، ولكنه تراجع عن ذلك بعدما عاد إلى تقنية الفيديو من أجل التأكد من صحتها.

وعلى ذلك، انتهى شوط المباراة الأول بتقدم يوفنتوس بهدف للا شيء، في شوط لم يشهد الكثير من الأحداث التي تستحق الحديث حولها.

في الشوط الثاني بدا يوفنتوس بشكل أقوى، ونجح في تسجيل هدف المباراة الثاني عبر مدافعه الشاب دانييلي روجاني من متابعة لكرة مرتدة من رونالدو.

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وفي الوقت الذي ظن فيه الجميع أن يوفنتوس في طريقه لحسم المباراة والسيطرة على مجرياتها، نجح أنطونيو باريلا في تقليص الفارق لصالح بارما في الدقيقة الخامسة والستين.

بعدها بخمس دقائق فقط نجح رونالدو في تسجيل هدفه الشخصي الثاني والثالث للسيدة العجوز بضربة رأسية بعد كرة عرضية محكمة من ماريو ماندزوكيتش.

وقبل النهاية بحوالي ربع ساعة، قلص الإيفواري جيرفينيو النتيجة مرة أخرى بتسجيله ثاني أهداف بارما ليشعل الدقائق المتبقية من عمر شوط المباراة الثاني.

وفي الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، خطف جيرفينيو هدف التعادل القاتل ليزيد من متاعب يوفنتوس ويكلفه خسارة نقطتين على أرضه، بعد أيام قليلة من توديعه كأس إيطاليا على يد أتالانتا.