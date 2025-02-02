الدوري الإيطالي
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4 - 1
ن م
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راندال كولو مواني 61', 64'D. Vlahovic 90'C. Conceicao 90' + 2'
ماتيا دي سكيجيليو 4'
(ش١ 0-1) (ن م 4-1)

يوفنتوس v إيمبوليالنتائج والإحصائيات,