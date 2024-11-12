دوري أبطال أوروبا للسيدات
team-logo
0 - 4
انتهت
team-logo
فريدا مانوم 38'ستينا بلاكستينيوس 75'ماريونا كالدينتي 80'C. Foord 87'
(½ 0-1) (انتهت 0-4)

يوفنتوس ضد أرسنالالنتائج والإحصائيات,