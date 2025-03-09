الدوري الإيطالي
team-logo
0 - 4
ن م
team-logo
M. Retegui 29' (جزاء)مارتن دي رون 46'دافيد زاباكوستا 66'أديمولا لوكمان 77'
(ش١ 0-1) (ن م 0-4)

يوفنتوس v أتالانتاالنتائج والإحصائيات,