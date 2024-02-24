دوري أبطال إفريقيا
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4 - 0
ن م
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M. Yahya 43'S. Aziz Ki 46'K. Musonda 48'J. Guede Gnadou 84'
(ش١ 1-0) (ن م 4-0)

يانج افريكانز v شباب بلوزدادالنتائج والإحصائيات,