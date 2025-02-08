كأس الاتحاد الإنجليزي
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1 - 2
انتهت
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J. Smith 50'
رودريجو مونيز 23', 55'
(½ 0-1) (انتهت 1-2)

ويجان ضد فولهامالنتائج والإحصائيات,