كأس رابطة المحترفين
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1 - 1جزاء 2 - 4
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T. Aasgaard 35' (جزاء)
D. Pines 48'
(ش١ 1-0) (ن م 1-1)

ويجان v بارنسليالنتائج والإحصائيات,