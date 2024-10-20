الدوري الإنجليزي الممتاز
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1 - 2
ن م
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J. Larsen 7'
J. Gvardiol 33'جون ستونز 90' + 5'
(ش١ 1-1) (ن م 1-2)

وولفرهامبتون v مانشستر سيتيالنتائج والإحصائيات,