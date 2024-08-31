الدوري الإنجليزي الممتاز
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1 - 3
ن م
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روبن دياش 19' (هدف عكسي)
إرلينج هالاند 10', 30', 83'
(ش١ 1-2) (ن م 1-3)

وست هام v مانشستر سيتيالنتائج والإحصائيات,