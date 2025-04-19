الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logo
1 - 1
ن م
team-logo
جارود بوين 47'
ليزلي أوجوتشوكو 90' + 3'
(ش١ 0-0) (ن م 1-1)

وست هام v ساوثامبتونالنتائج والإحصائيات,