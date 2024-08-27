كأس رابطة المحترفين
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3 - 2
ن م
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N. Lowe 63', 70'M. Helik 77' (هدف عكسي)
J. Koroma 16'جوش رافلز 53'
(ش١ 0-1) (ن م 3-2)

والسال v هدرسفيلد تاونالنتائج والإحصائيات,