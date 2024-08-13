كأس رابطة المحترفين
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1 - 1جزاء 4 - 3
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J. Jellis 90' + 3'
M. Alli 40'
(ش١ 0-1) (ن م 1-1)

والسال v إيكسيتر سيتيالنتائج والإحصائيات,