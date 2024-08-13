كأس رابطة المحترفين
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5 - 0
ن م
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M. Pollock 24'توماس إينس 45' + 1', 67', 74'K. Baah 64'
(ش١ 2-0) (ن م 5-0)

واتفورد v ميلتون كيانيس دونسالنتائج والإحصائيات,