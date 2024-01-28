كأس الاتحاد الإنجليزي
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1 - 1
ن م
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M. Martins 5'
ستيوارت أرمسترونج 89'
(ش١ 1-0) (ن م 1-1)

واتفورد v ساوثامبتونالنتائج والإحصائيات,