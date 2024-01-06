كأس الاتحاد الإنجليزي
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2 - 1
ن م
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M. Rajovic 76'T. Dele-Bashiru 90' + 5'
J. Quigley 28'
(ش١ 0-1) (ن م 2-1)

واتفورد v تشيسترفيلدالنتائج والإحصائيات,