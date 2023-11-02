كأس ملك إسبانيا
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1 - 2
ن م
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G. Sierra 35' (هدف عكسي)
F. Nino 19'J. Lopez 51'
(ش١ 1-1) (ن م 1-2)

هيركوليس v بورجوسالنتائج والإحصائيات,