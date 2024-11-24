الدوري الألماني
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0 - 3
ن م
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N. Amiri 11'J. Burkardt 37' (جزاء)J. Lee 53'
(ش١ 0-2) (ن م 0-3)

هولشتاين كيل v ماينتسالنتائج والإحصائيات,