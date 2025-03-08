الدوري الألماني الدرجة الأولى
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2 - 2
انتهت
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ستيفين سكرزيبسكي 30', 46'
جيمي ليولينج 15'إرميدين ديميروفيتش 55'
(½ 1-1) (انتهت 2-2)

هولشتاين كيل ضد شتوتجارتالنتائج والإحصائيات,