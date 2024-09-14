الدوري الألماني
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1 - 6
ن م
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A. Gigovic 82'
جمال موسيالا 1'هاري كين 7', 43', 90' + 1' (جزاء)N. Remberg 13' (هدف عكسي)M. Olise 65'
(ش١ 0-4) (ن م 1-6)

هولشتاين كيل v بايرن ميونخالنتائج والإحصائيات,