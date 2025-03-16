الدوري الألماني الدرجة الأولى
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3 - 1
انتهت
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مارفن بيرينجر 33'بودو زفيزيفادزي 47'سيرلود كونتي 90' + 3'
فيل هاريس 87'
(½ 1-0) (انتهت 3-1)

هايدينهايم ضد هولشتاين كيلالنتائج والإحصائيات,