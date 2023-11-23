دوري أبطال أوروبا
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2 - 1
ن م
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R. Kafaji 59'K. Kosola 76'
S. Bruun 10'
(ش١ 0-1) (ن م 2-1)

هاكين v Real Madrid Femeninoالنتائج والإحصائيات,