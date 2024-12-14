الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logo
4 - 0
ن م
team-logo
جيكوب مورفي 30', 60'برونو جيمارايش 47'A. Isak 50'
(ش١ 1-0) (ن م 4-0)

نيوكاسل يونايتد v ليستر سيتيالنتائج والإحصائيات,