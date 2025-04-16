الدوري الإنجليزي الممتاز
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5 - 0
ن م
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جيكوب مورفي 14'مارك جويهي 38' (هدف عكسي)هارفي بارنيس 45' + 2'فابيان شار 45' + 8'أليكسندر إيساك 58'
(ش١ 4-0) (ن م 5-0)

نيوكاسل يونايتد v كريستال بالاسالنتائج والإحصائيات,