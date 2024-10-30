كأس رابطة المحترفين
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2 - 0
ن م
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A. Isak 23'A. Disasi 26' (هدف عكسي)
(ش١ 2-0) (ن م 2-0)

نيوكاسل يونايتد v تشلسيالنتائج والإحصائيات,