الدوري الإنجليزي الممتاز
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2 - 1
ن م
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أليكسندر إيساك 45' + 2'ساندرو تونالي 74'
بريان مبيومو 66' (جزاء)
(ش١ 1-0) (ن م 2-1)

نيوكاسل يونايتد v برينتفوردالنتائج والإحصائيات,