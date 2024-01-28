كأس الاتحاد الإنجليزي
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2 - 4
ن م
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براين موريس 36'W. Evans 47'
برونو فيرنانديش 7'كوبي ماينو 13'Antony 68'راسموس هويلوند 90' + 4'
(ش١ 1-2) (ن م 2-4)

نيوبورت v مانشستر يونايتدالنتائج والإحصائيات,