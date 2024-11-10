الدوري الفرنسي
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2 - 2
ن م
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S. Diop 56'T. Louchet 90' + 6'
M. Fernandez-Pardo 17'M. Bakker 66'
(ش١ 0-1) (ن م 2-2)

نيس v ليلالنتائج والإحصائيات,