الدوري الأوروبي
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2 - 2
ن م
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جيريمي بوجا 66'M. Cho 88'
D. Rots 8'S. Lammers 60'
(ش١ 0-1) (ن م 2-2)

نيس v تفينتيالنتائج والإحصائيات,