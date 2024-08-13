كأس رابطة المحترفين
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ش١
4 - 3
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A. Kamara 26'O. Hernandez 35', 60'B. Sainz 48'
C. Goode 28'L. Appere 45' + 1'B. Hills 88' (هدف عكسي)

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