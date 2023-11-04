كأس الاتحاد الإنجليزي
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3 - 2
ن م
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D. Crowley 13'ديفيد مكغولدريك 58'M. Langstaff 76'
D. Orsi 3', 66'
(ش١ 1-1) (ن م 3-2)

نوتنجهام كاونتي v كراولي تاونالنتائج والإحصائيات,