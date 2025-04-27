كأس الاتحاد الإنجليزي
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0 - 2
انتهت
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ريكو لويس 2'جوسكو جفارديول 51'
(½ 0-1) (انتهت 0-2)

نوتنجهام فوريست ضد مانشستر سيتيالنتائج والإحصائيات,