الدوري الفرنسي
team-logo
1 - 2
ن م
team-logo
D. Augusto 28'
M. Munetsi 34'K. Nakamura 90' + 1'
(ش١ 1-1) (ن م 1-2)

نانت v رايمسالنتائج والإحصائيات,