الدوري الإيطالي
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0 - 3
ن م
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أديمولا لوكمان 10', 31'M. Retegui 90' + 2'
(ش١ 0-2) (ن م 0-3)

نابولي v أتالانتاالنتائج والإحصائيات,