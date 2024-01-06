كأس الاتحاد الإنجليزي
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2 - 3
ن م
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دوكان واتمور 56'Z. Flemming 86'
C. Casadei 16'ريكاردو بيريرا 39'T. Cannon 61'
(ش١ 0-2) (ن م 2-3)

ميلوال v ليستر سيتيالنتائج والإحصائيات,