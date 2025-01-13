كأس الاتحاد الإنجليزي
team-logo
3 - 0
ن م
team-logo
M. Ivanovic 30'C. de Norre 70'R. Bangura-Williams 85'
(ش١ 1-0) (ن م 3-0)

ميلوال v داج أند ريدالنتائج والإحصائيات,