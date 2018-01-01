5:55 م 22‏/12‏/2018

ميلان وخسارة رابعة الموسم الحالي

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

سقط ميلان في فخ الخسارة وواصل النتائج السلبية، بهزيمة بهدف نظيف من فيورنتينا على أرضية ملعب سان سيرو، ضمن مباريات الجولة الـ17 من الدوري الإيطالي.

وواصل ميلان نتائجه المخيبة في الجولات الأخيرة، بعدما فشل في التسجيل في آخر 3 مباريات، بتعادلين سلبيين أمام تورينو ثم بولونيا.

وشهدت الدقيقة 18 الفرصة الأولى الحقيقية للروسونيري، بتسديدة من التركي هاكان تشالهان أوجلو، مرت بجانب القائم الأيمن للحارس لافون.

ومع مرور نصف ساعة من عمر اللقاء، سدد السويسري ريكاردو رودريجيز تسديدة قوية تصدى لها لافون ليحولها لركنية.

وقبل دقيقة على نهاية الشوط الأول، شتت هوجو مدافع فيورنتينا، الكرة من على خط المرمى بعد تسديدة التركي تشالهان أوجلو، لينتهي الشوط الأول سلبياً.

وفي الدقيقة 73 من عمر اللقاء، نجح فدريكيو كييزا في تسجيل هدف الفوز واللقاء الوحيد للبنفسجي، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء على يسار دوناروما.

وفشلت محاولات ميلان في الدقائق المتبقية في العودة بالنتيجة، مع تغييرات جاتوزو الهجومية، بنزول لاكالست وكوتروني.

وشهدت الدقيقة 83 نزول أندريا كونتي بدلاً من إيجانسيو أباتي، لأول مرة بقميص ميلان منذ أكثر من عام.

ليخسر ميلان هذا الموسم للمرة الرابعة، ويتراجع للمركز الخامس برصيد 27، بعد فوز لاتسيو على كالياري في افتتاح الجولة.

وارتقى فيورنتينا للمركز السابع برصيد 25 نقطة، ليدخل في صراع المقاعد الأوروبية.