الدوري الإيطالي
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4 - 0
ن م
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T. Hernandez 2'يوسف فوفانا 16'C. Pulisic 25' (جزاء)T. Abraham 29' (جزاء)
(ش١ 4-0) (ن م 4-0)

ميلان v فينيسياالنتائج والإحصائيات,