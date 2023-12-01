دوري أبطال إفريقيا
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2 - 1
ن م
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D. Lomotey 45'M. Kamaradin 90' + 4'
R. Benguit 39' (جزاء)
(ش١ 1-1) (ن م 2-1)

ميدياما v شباب بلوزدادالنتائج والإحصائيات,