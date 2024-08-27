كأس رابطة المحترفين
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0 - 5
ن م
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E. Tezgel 14'R. Mmaee 57'L. Koumas 60'M. Manhoef 65', 69'
(ش١ 0-1) (ن م 0-5)

ميدلزبره v ستوك سيتيالنتائج والإحصائيات,