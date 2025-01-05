الدوري الإيطالي
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1 - 2
ن م
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جيانلوكا كابراري 6' (جزاء)
N. Zortea 22'R. Piccoli 56'
(ش١ 1-1) (ن م 1-2)

مونزا v كالياريالنتائج والإحصائيات,