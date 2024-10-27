الدوري الإيطالي
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2 - 2
ن م
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G. Kyriakopoulos 23'ميلان ديوريتش 44'
M. Ellertsson 15'M. Svoboda 39'
(ش١ 2-2) (ن م 2-2)

مونزا v فينيسياالنتائج والإحصائيات,