الدوري الفرنسي
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1 - 3
ن م
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A. Adams 30'
M. Abline 24'M. Simon 45' + 7' (جزاء)M. Mohamed 85'
(ش١ 1-2) (ن م 1-3)

مونبيلييه v نانتالنتائج والإحصائيات,