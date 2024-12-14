دوري أبطال إفريقيا
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0 - 1
انتهت
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قاسوما فوفانا 76'
(½ 0-0) (انتهت 0-1)

مولودية الجزائر ضد الهلال أم درمانالنتائج والإحصائيات,