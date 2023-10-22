الدوري المصري الممتاز
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0 - 1
ن م
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M. Abdel Salam 57' (هدف عكسي)
(ش١ 0-0) (ن م 0-1)

مودرن سبورت v بيراميدزالنتائج والإحصائيات,