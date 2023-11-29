الدوري المصري الممتاز
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0 - 2
ن م
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Zizo 39' (جزاء)I. N'diaye 45' + 3'
(ش١ 0-2) (ن م 0-2)

مودرن سبورت v الزمالكالنتائج والإحصائيات,