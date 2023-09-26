الدوري المصري الممتاز
team-logo
2 - 1
ن م
team-logo
O. Kamal 66'A. Refat 73' (جزاء)
A. Kyambadde 42'
(ش١ 0-1) (ن م 2-1)

مودرن سبورت v الداخليةالنتائج والإحصائيات,