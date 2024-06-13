الدوري المصري الممتاز
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3 - 1
ن م
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A. Eba 22'J. Ngwem 63'H. Barry 90' + 3'
R. Abdelrahman 18'
(ش١ 1-1) (ن م 3-1)

مودرن سبورت v الجونةالنتائج والإحصائيات,