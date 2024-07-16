الدوري المصري الممتاز
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1 - 2
ن م
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A. Eba 26'
E. Ashour 45'P. Tau 62'
(ش١ 1-1) (ن م 1-2)

مودرن سبورت v الأهليالنتائج والإحصائيات,