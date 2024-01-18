كأس أمم إفريقيا
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2 - 2
ن م
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O. Marmoush 69'M. Mohamed 74'
M. Kudus 45' + 3', 71'
(ش١ 0-1) (ن م 2-2)

مصر v غاناالنتائج والإحصائيات,