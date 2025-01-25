الدوري الإسباني – لا ليجا
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0 - 1
ن م
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سيدريك باكامبو 90' + 6'
(ش١ 0-0) (ن م 0-1)

مايوركا v ريال بيتيسالنتائج والإحصائيات,